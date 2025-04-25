



В Белграде в конце апреля в Русском доме откроется выставка в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает V102.RU со ссылкой на фонд социальных проектов «Наследие», посетителям представят фронтовые письма, личные вещи солдат, уникальные фотографии и артефакты времён Сталинградской битвы.

Осенью 2024 года в Сербии волгоградский ансамбль Российского казачества дал концерт концерт в честь 80-летия освобождения страны от фашизма.

Фото: фонд социальных проектов «Наследие» / vk.com