Общество 25.04.2025 11:49
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25.04.2025 11:49
Города Камышин и Суровикино, рабочие поселки Светлый Яр и Октябрьский удостоены почетного звания «Рубеж Сталинградской доблести». Соответствующие законы, которые внес губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, приняты сегодня на заседании регионального парламента, передает V102.RU.
Напомним, звание «Рубеж Сталинградской доблести» – знак высшей степени признательности жителей Волгоградской области Поколению Победителей и защитникам Сталинграда. Согласно закону, принятому Волгоградской облдумой 16 февраля 2023 года по инициативе ветеранского сообщества при поддержке главы региона, им удостаиваются населенные пункты региона, на территории и вблизи которых в период Сталинградской битвы защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм.
В числе первых почетный статус получили станица Клетская, города Серафимович и Котельниково, рабочий поселок Городище. С 2024 года решением регпарламента по итогам встреч губернатора Андрея Бочарова с областными ветеранами почетное звание «Рубеж Сталинградской доблести» присваивается также за массовый трудовой героизм и самоотверженность жителей, проявленные при обеспечении бесперебойного производства продукции для фронта и постоянного функционирования учреждений и транспорта.
Фото Волгоградской облдумы
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