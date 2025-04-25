В Камышине передали Ордена Мужества родным погибших бойцов

Общество 25.04.2025 13:08
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25.04.2025 13:08
Накануне, 24 апреля, в Центре патриотического воспитания им.Героя Советского Союза А.П. Маресьева в Камышине Волгоградской области состоялась церемония по передаче наград родственникам военнослужащих, погибших на СВО. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации городского округа, Ордена Мужества вручили родным камышан Алексея Лешко, Василия Смурыгина, Дмитрия Ткаченко и Игоря Черняева.
Ранее сообщалось, что Алексей Лешко погиб в октябре 2024 года, Василий Смурыгин – в сентябре того же года. Прапорщика Дмитрия Ткаченко, который служил в медроте, не стало в ноябре прошлого года.
Фото администрации Камышина t.me
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