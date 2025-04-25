В Волгограде изменили правила проведения собраний собственников жилья





В Волгоградской области внесены изменения в порядок проведения общих собраний собственников многоквартирных домов. Как сообщает V102.RU, теперь заочные голосования разрешены только через ГИС ЖКХ или региональные информационные системы.

Сообщать о собрании теперь необходимо через информационные системы. После этого собственникам отправятся уведомления через Госуслуги или личный кабинет ГИС ЖКХ.

Принять бюллетень для голосования возможно только после указания СНИЛСа. Инициировать собрание возможно как в бумажном, так и в электронном виде через приложение «Госуслуги Дом».