Мокрый снег обещают 28 апреля в Волгоградской области

Общество 25.04.2025 21:35
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25.04.2025 21:35
В Волгоградской области в ближайшие дни прогнозируют похолодание с дождями, грозами и сильным ветром. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, утром и днем 26 апреля местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью ожидается на уровне +11...+16º, при прояснении +4...+9; днем +20...+25, местами до +28.
27 апреля дожди и грозы задержатся в регионе. Ночью температура упадет местами до +1, днем столбик термометра не поднимется выше +18 градусов.
А вот в ночь на понедельник местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. Прогнозируют сильный ветер с порывами от 15 до 20 метров в секунду. Ночью в некоторых районах будет около нуля, а днем – от +7 до +12.
В Волгограде также похолодает. С 26 по 28 апреля обещают дожди и грозы. В понедельник будет ветрено, а ночью всего около +2 градусов. Днем также будет прохладно – не более +11.
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