Общество

В Волгограде наспех «освежили» памятник разведчику Петухову, защищавшему Сталинград

Общество 25.04.2025 17:06
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25.04.2025 17:06


Редакция информационного агентства «Высота 102» продолжает следить за судьбой памятника 18-летнему разведчику Николаю Петухову, который погиб в Сталинграде при обороне завода «Баррикады». После публикации об удручающем состоянии могилы комсомольца здесь вскоре приступили к работам. Как сообщает информагентство, накануне юбилея Великой Победы рабочие «освежили» и сам монумент. 

 

Напомним, что с призывом к чиновникам Волгограда обратить внимание на состояние памятника Николаю Петухову, которому на момент гибели в 1942 году было всего-навсего 18 лет, обратились через ИА «Высота 102» волгоградские экскурсоводы. По словам горожан, сотни туристов ежегодно ездят на Остров Людникова, и то, в каком состоянии пребывает территория и памятник защитнику Сталинграда, вызывало у специалистов перед гостями настоящий стыд.  Горы мусора и трава по пояс – очевидно, что даже в памятные даты здесь не ступала нога современников. 


На ситуацию после публикации «Высоты 102», напомним, обратил внимание Александр Бастрыкин. Насколько известно, волгоградские следователи проводят в настоящее время проверку. Меж тем, в марте на Острове Людникова наконец приступили к работам, начав с обрезки давно засохших деревьев. 



К этому дню добрались и до самого памятного знака. Стелы, на которых прикреплена мемориальная табличка подкрасили, да и саму табличку заменили на новую. Однако, передает фотограф ИА «Высота 102», сделали это, судя по всему, впопыхах. Так, в частности, отдельные элементы стел оказались не закрашены, а Орден «Победа» наоборот забрызган краской.  

К слову, старая табличка с именем Николая Петухова почему-то осталась лежать здесь же – у памятника комсомольцу, как и разбитые перекошенные плиты и пожухшая за многие годы листва. 



Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102» 

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