Фурам рекомендовали объезжать стороной Волжскую ГЭС





В Волгоградской области ввели запрет на проезд большегрузов по мостовому комплексу Волжской ГЭС. Как сообщает ИА «Высота 102», ограничения будут действовать с 0-00 26 апреля до 23-59 15 мая.

Водителям фур рекомендовали объезжать Волжскую ГЭС по мосту через Волгу, соединяющему Волгоград и Краснослободск в дни, когда в Волгоградской области не будет действовать запрет на передвижение транзитных большегрузов.

Водители большегрузов в дни тотального запрета могут сделать остановку на специализированных автостоянках — на трассах Волгоградской области созданы и в круглогодичном режиме работают площадки на более чем 4 тысячи машиномест.