Транспорт

Фурам рекомендовали объезжать стороной Волжскую ГЭС

Транспорт 25.04.2025 20:11
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25.04.2025 20:11


В Волгоградской области ввели запрет на проезд большегрузов по мостовому комплексу Волжской ГЭС. Как сообщает ИА «Высота 102», ограничения будут действовать с 0-00 26 апреля до 23-59 15 мая. 

Водителям фур рекомендовали объезжать Волжскую ГЭС по мосту через Волгу, соединяющему Волгоград и Краснослободск в дни, когда в Волгоградской области не будет действовать запрет на передвижение транзитных большегрузов. 

Водители большегрузов в дни тотального запрета могут сделать остановку на специализированных автостоянках — на трассах Волгоградской области созданы и в круглогодичном режиме работают площадки на более чем 4 тысячи машиномест.

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