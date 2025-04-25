В Волгограде объяснили запрет на продажу ГСМ подросткам





В Волгограде член Общественной палаты Волгоградской области Антон Лукаш внес ясность относительно запрета, установленного региональным Оперштабом, на продажу горюче-смазочных материалов подросткам, не достигшим 16 лет. По словам общественника, решение принято в связи с жаркой погодой и началом пожароопасного сезона в регионе.

– Мера по ограничению продажи горюче-смазочных материалов подросткам до 16 лет в Волгоградской области обоснована и своевременна в условиях начала пожароопасного сезона. К сожалению, человеческий фактор часто становится причиной пожаров, и дети, не осознавая степень опасности легковоспламеняющихся жидкостей, могут стать жертвами трагедии. Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций и сохранение жизни и здоровья наших детей - базовая задача власти, общества, родителей, педагогов. И совершенно очевидно, что такие меры – прежде всего, защита детей от беды, – прокомментировал Антон Лукаш.

Напомним, что запрет начинает действовать сегодня. Волгоградским подросткам не удастся купить бензин, мазут, керосин и другие материалы, которые могут поддерживать горение после воспламенения.