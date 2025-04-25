Волгоградцы почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС





В Волгограде сегодня, 25 апреля, прошло памятное мероприятие по случаю 39-ой годовщины трагедии в Чернобыле. Как сообщает V102.RU, по традиции волгоградцы собрались ул. 13-й Гвардейской – у памятника «Защитившим от атома».

По информации регионального комитета по делам территориальных образований, в мероприятии приняли участие ликвидаторы аварии, родственники чернобыльцев, общественники и представители молодежных объединений.

Почтили память чернобыльцев сегодня и в муниципальных районах региона. Так, в Дубовке прошел митинг «Долгое эхо Чернобыля», а в Камышине возложили цветы к камню жертвам радиационных катастроф и испытаний ядерного оружия в городском парке им. Комсомольцев-добровольцев.

Напомним, что в Волгограде бронзовая композиция установлена напротив главного управления МЧС России по Волгоградской области на ул. 13-й Гвардейской дивизии. Именно с этого места в городе-герое в 1986 году были отправлены волгоградцы на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской атомной станции. Первыми уезжали на помощь в Чернобыль волгоградские пожарные-спасатели и сотрудники полиции. В общей сложности 5600 жителей Волгоградской области принимали участие в ликвидации последствий аварии и с честью выполнили свой долг.

Фото: архив V102.RU