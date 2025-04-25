



Жители Центрального района Волгограда обратили внимание на огромные металлические конструкции, которые появились на набережной в центре города накануне. Гадая, что это может быть, горожане опасаются, что хлам может оказаться во воде во время предстоящего половодья.

– Каждое утро совершаем пробежку, и еще в начале недели этого безобразия здесь не было, – сообщают волгоградцы. – Кто, как и когда привез сюда эти груды металла, непонятно. Как и не ясно то, собираются ли увозить это отсюда. Мало того, что очевидно бывшие в употреблении конструкции портят вид, так еще они, на наш взгляд, создают и угрозу экологии. Что будет, если начнет подниматься вода? Поплывет все это вниз по течению?





Читатели ИА «Высота 102» накануне также заметили рядом с конструкциями грузовую «Газель» и пару человек, которые резали металл на части.

Информагентство переадресовало вопросы горожан в администрацию Волгограда, однако ответа пока не поступало.

Фото: читатели ИА «Высота 102»