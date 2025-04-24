«Крепь снова в огне»: в Урюпинске тушат пожар на болоте

Власти города Урюпинска в Волгоградской области сообщили о возгорании Крепи - так называют местные жители заболоченную местность в городской черте, передает V102.RU.
- Вновь ландшафтный пожар в Крепи. Все экстренные службы находятся на месте происшествия. Причины пожара устанавливаются, - сообщила администрация Урюпинска.
В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что в Урюпинске горит камыш. Площадь пожара пока не сообщается.
По данным местной администрации, Крепь горела 13 апреля. Тогда площадь пожара составила 500 кв.м.
Фото: администрация Урюпинска
Видео: Волгоград с огоньком / t.me