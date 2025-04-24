Происшествия

Проткнутую могильной оградой собаку спасли в Волгограде

Происшествия 24.04.2025 20:11
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24.04.2025 20:11




Трогательной историей спасения бездомной собаки поделились в волгоградском зооцентре «Дино». Как рассказали ИА «Высота 102» сотрудники приюта, с просьбой о помощи в «Дино» обратилась волгоградка, посетившая кладбище. Там она увидела несчастную собаку, которая висела на штыре от могильной оградки. Бедное животное, повиснув вниз головой,  жалобно скулило, тщетно пытаясь вырваться. 
На помощь бездомышу пришел сотрудник зооцентра Татик. Ему пришлось сначала усыпить животное, потом он бережно снял его со штыря и доставил в ветеринарную клинику. 
Операция прошла успешно – дырку в животе собаки зашили. Сейчас собаку привезли в зооцентр, где ей будут колоть препараты и наблюдать за ее состоянием. 
К слову, после снотворного раненую собаку стошнило фантиками от конфет и яичной кожурой. Оголодавшая собака, видимо, перепрыгнула через ограждение, чтобы съесть оставленные на могилке продукты. 
Татик сам оплатил все расходы на операцию бездомыша, а потом к спасению собаки подключились и неравнодушные волгоградцы. 
Видео «Дино» t.me

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