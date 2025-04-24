Проткнутую могильной оградой собаку спасли в Волгограде

Происшествия 24.04.2025 20:11
0
24.04.2025 20:11
Трогательной историей спасения бездомной собаки поделились в волгоградском зооцентре «Дино». Как рассказали ИА «Высота 102» сотрудники приюта, с просьбой о помощи в «Дино» обратилась волгоградка, посетившая кладбище. Там она увидела несчастную собаку, которая висела на штыре от могильной оградки. Бедное животное, повиснув вниз головой, жалобно скулило, тщетно пытаясь вырваться.
На помощь бездомышу пришел сотрудник зооцентра Татик. Ему пришлось сначала усыпить животное, потом он бережно снял его со штыря и доставил в ветеринарную клинику.
Операция прошла успешно – дырку в животе собаки зашили. Сейчас собаку привезли в зооцентр, где ей будут колоть препараты и наблюдать за ее состоянием.
К слову, после снотворного раненую собаку стошнило фантиками от конфет и яичной кожурой. Оголодавшая собака, видимо, перепрыгнула через ограждение, чтобы съесть оставленные на могилке продукты.
Татик сам оплатил все расходы на операцию бездомыша, а потом к спасению собаки подключились и неравнодушные волгоградцы.
Видео «Дино» t.me
«Крепь снова в огне»: в Урюпинске тушат пожар на болоте24.04.2025 14:51
Происшествия 24.04.2025 14:51
В Волгограде возле гипермаркета «Лента» загорелась свалка24.04.2025 12:29
Происшествия 24.04.2025 12:29
Туча идёт с запада: на Городище и Волгоград обрушился град24.04.2025 12:22
Происшествия 24.04.2025 12:22
В Волгограде из-за двух ДТП изменили движение пяти трамваев24.04.2025 12:04
Происшествия 24.04.2025 12:04
Разбившаяся в жутком ДТП 18-летняя волгоградка скончалась в реанимации24.04.2025 09:17
Происшествия 24.04.2025 09:17
Оперативники изъяли у ИП в Волгограде товар на 11,5 млн рублей23.04.2025 16:59
Происшествия 23.04.2025 16:59
Под Волгоградом участковый врезался в дом на изъятом мопеде23.04.2025 14:47
Происшествия 23.04.2025 14:47
Вспыхнувшая стиралка едва не спалила квартиру в Волгограде23.04.2025 13:41
Происшествия 23.04.2025 13:41
Сотрудник банка уберег волгоградку от перевода 1,7 млн аферистам22.04.2025 17:04
Происшествия 22.04.2025 17:04
В Волгограде ДТП на путях парализовало движение трамваев №3 и №422.04.2025 15:21
Происшествия 22.04.2025 15:21
В Волгоградской области в перевернувшемся «УАЗ» погибла женщина22.04.2025 10:53
Происшествия 22.04.2025 10:53
Волгоградка по накатанной схеме отдала мошенникам 2 млн рублей21.04.2025 15:49
Происшествия 21.04.2025 15:49
30-летняя волгоградка погибла в слетевшем с дороги УАЗ21.04.2025 13:30
Происшествия 21.04.2025 13:30
В Волгограде задержали вышедшего в плавание пьяного лодочника21.04.2025 12:41
Происшествия 21.04.2025 12:41
Волгоградец на Пасху убил брата на глазах матери21.04.2025 10:45
Происшествия 21.04.2025 10:45