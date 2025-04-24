Волгоградстат назвал два овоща-рекордсмена по подорожанию





Лук и огурцы по итогам минувшей недели оказались рекордсменами по подорожанию. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, стоимость огурцов выросла на 11,9% - до 201,55 рубля за килограмм. Лук стал дороже на 7,58% (58,97 рубля). Лук и огурцы по итогам минувшей недели оказались рекордсменами по подорожанию. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, стоимость огурцов выросла на 11,9% - до 201,55 рубля за килограмм. Лук стал дороже на 7,58% (58,97 рубля).





Фото V102.RU (архив)



В то же время помидоры подешевели почти на 4% - теперь средняя стоимость килограмма томатов составила 243,2 рубля. Цены на картофель постепенно приближаются к очередной психологической отметке. За неделю он подорожал еще на 2,53% (88,79 рубля). Вареная колбаса прибавила в цене еще около 3% - до 438 рубля.А вот стоимость яиц продолжает снижаться. Десяток подешевел на 2,8% - до 94,13 рубля. Заметим, яйца дешевеют уже не первую неделю. В то же время пшеничная мука подорожала на полтора процента. Средняя цена за килограмм выросла до 41,23 рубля.