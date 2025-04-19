В Михайловке ищут родных потерявшегося ребенка

Происшествия 19.04.2025 17:32
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19.04.2025 17:32
В Михайловке Волгоградской области найден ребенок. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации муниципального округа, мальчик шел один по улице. Родителей или близких родственников просят обратится в отдел МВД или связаться с сотрудниками полиции по телефону 102. Ребёнок находится в безопасности и передан сотрудникам полиции.Фото администрации Михайловки
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