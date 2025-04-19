В Волгоградской области ревнивец забил женщину поленом

Фото СУ СК по Волгоградской области
Расследования 19.04.2025 13:43
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19.04.2025 13:43
Фото СУ СК по Волгоградской области
Житель Новониколаевского района задержан по подозрению в причинении смерти сожительнице. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, днем 12 апреля 2025 года между ранее судимым жителем поселка Краснолученский и его приятельницей во время распития спиртных напитков произошел бытовой конфликт, причиной которого стала ревность мужчины.
Сожитель стал избивать женщину кулаками и деревянным поленом, бил в голову и в лицо. Несчастная через пять дней умерла. О произошедшем мужчина рассказал своему работодателю, который сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Эксперты установили, что причиной смерти женщины стала открытая черепно-мозговая травма.Свою вину мужчина признал. Он заключен под стражу.
Фото СУ СК по Волгоградской области
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