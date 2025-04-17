Расследования

Кассация подтвердила приговоры застройщикам ЖК «Парк Европейский» в Волгограде

Расследования 17.04.2025 14:58
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17.04.2025 14:58


Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре оставил без изменения приговоры по делу о присвоении 304 миллионов рублей дольщиков ЖК «Парк Европейский». Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, кассация отказала стороне защиты, которая просила оправдать Евгения Карпушова и Федора Кифишина - застройщиков этого жилищного комплекса.

Ворошиловский районный суд Волгограда в мае 2024 года признал генерального директора ООО «Орион» Евгения Карпушова и фактического куратора строительства жилого комплекса «Парк Европейский» Федора Кифишина виновными по нескольким статьям уголовного кодекса. 

Следствием и судом установлено, что с декабря 2012 года по апрель 2017 года они организовали использование поступивших от граждан - участников долевого строительства денежных средств на финансирование иных проектов, не связанных со строительством ЖК «Парк Европейский». В результате из-за преступной деятельности застройщиков ЖК «Парк Европейский» многие волгоградцы лишились денег и едва не оказались на улице.

В итоге Кифишина приговорили к 5 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима с лишением на 3 года права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно - хозяйственных функций в коммерческих организациях. Карпушов осужден на 4 года в колонии общего режима с аналогичным дополнительным наказанием сроком на 1 год. Оба не согласились с приговором и обжаловали его. Волгоградский областной суд апелляционным определением от 26 сентября 2024 года согласился с выводом о виновности осужденных, но смягчил наказание. Тогда сторона защиты оспорила состоявшиеся по делу судебные акты в кассационном порядке.

Фото из архива V102.RU

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