Происшествия

Спешил в Москву? Один человек погиб и четверо ранены в лобовом ДТП в Волгоградской области

Происшествия 16.04.2025 15:21
0
16.04.2025 15:21


Крупная авария произошла сегодня, 16 апреля, на федеральной трассе Волгоград-Москва в Новоаннинском районе Волгоградской области. В результате столкновения двух легковушек погиб один человек и четверо получили ранения различной степени тяжести, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.



- В 12.20 на 717 км автодороги Р-22 «Каспий» произошло столкновение автомобилей Hyundai Solaris и «ВАЗ-2112», - рассказали в Главке. - Водитель, управляя Hyundai Solaris, двигался из Волгограда в сторону Москвы, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с «ВАЗ-2112», который двигался навстречу.


В результате аварии на месте погиб водитель «ВАЗа». Водитель иномарки и трое его пассажиров, в том числе полуторагодовалый ребёнок, доставлены в больницу.


На месте происшествия работает оперативно-следственная группа и экипажи Госавтоинспекции.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
16.04.2025 14:46
Происшествия 16.04.2025 14:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.04.2025 20:44
Происшествия 15.04.2025 20:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.04.2025 20:10
Происшествия 15.04.2025 20:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.04.2025 15:49
Происшествия 15.04.2025 15:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.04.2025 14:08
Происшествия 15.04.2025 14:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.04.2025 12:29
Происшествия 15.04.2025 12:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.04.2025 11:08
Происшествия 15.04.2025 11:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.04.2025 19:40
Происшествия 14.04.2025 19:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.04.2025 18:33
Происшествия 14.04.2025 18:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.04.2025 17:17
Происшествия 14.04.2025 17:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.04.2025 08:56
Происшествия 14.04.2025 08:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.04.2025 21:21
Происшествия 13.04.2025 21:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.04.2025 18:44
Происшествия 13.04.2025 18:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.04.2025 14:10
Происшествия 13.04.2025 14:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.04.2025 09:45
Происшествия 13.04.2025 09:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:01
Сумасшедшая для апреля жара надвигается на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
16:08
Соцзащиту в Волгограде наказали за отказ в помощи детям пропавшего на СВО бойцаСмотреть фотографии
15:43
МегаФон улучшил интернет в крупном городе Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:35
Платные автобусы до кладбищ пустят в Волгограде на ПасхуСмотреть фотографии
15:21
Спешил в Москву? Один человек погиб и четверо ранены в лобовом ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:46
В Урюпинске в загоревшейся квартире нашли тело хозяинаСмотреть фотографии
14:24
На севере Волгограда повалят деревьев на 9,7 млн рублейСмотреть фотографии
13:34
Водителя «МАЗ» обвиняют в гибели ребенка в массовом ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:04
В Волгоградской области 18 апреля взвоют сиреныСмотреть фотографии
12:32
Двоих обожженных детей из Волгограда эвакуировали бортом МЧС в Нижний НовгородСмотреть фотографииCмотреть видео
12:11
В Волгоградской области селянина обвиняют в убийстве бруском и ножомСмотреть фотографии
11:05
Бочаров поблагодарил за правду авторов книги «Сталинград. Без срока давности»Смотреть фотографии
10:37
Гособвинение просит 7 лет колонии для сбежавшего в Турцию владельца «Диана Тур»Смотреть фотографии
10:12
Партию сыра из концентрата отправили москвичи в ВолгоградСмотреть фотографии
09:37
Базары по продаже саженцев и рассады открылись в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:33
SuperJob: треть волгоградских медиков довольны своей зарплатойСмотреть фотографии
08:55
Актер Волжского драмтеатра скончался на 53-м году жизниСмотреть фотографии
08:32
ЦПКиО Волгограда номинирован на парковый «Оскар»Смотреть фотографии
08:23
Бум индивидуального жилищного строительства отмечен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:05
Первый в 2025 году случай заболевания ИКБ зафиксирован в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:18
Мошенники крадут сбережения с помощью фейковых рассылок ГосуслугСмотреть фотографии
06:35
Главку МВД России по Волгоградской области исполнилось 106 летСмотреть фотографии
21:44
Волгоградское «Динамо» выиграло чемпионат ЮФО и СКФО по баскетболу Смотреть фотографии
21:07
В Волгограде СОБР задержал избившего посетителя шашлычной бородачаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:44
В хуторе под Волгоградом исчез 16-летний подростокСмотреть фотографии
20:10
В Волгограде загорелась очередная заброшенная двухэтажкаСмотреть фотографии
19:51
Рейтинг учреждений культуры опубликовали в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:07
Росстат: рождаемость в Волгоградской области в 2,3 раза отстает от смертностиСмотреть фотографии
18:29
С 20 мая фурам запретят ездить в жару по волгоградским дорогамСмотреть фотографии
18:04
Волгоградские дачники, чьи дома оказались под угрозой сноса, обратились в СК и ГенпрокуратуруСмотреть фотографии
 