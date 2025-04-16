Крупная авария произошла сегодня, 16 апреля, на федеральной трассе Волгоград-Москва в Новоаннинском районе Волгоградской области. В результате столкновения двух легковушек погиб один человек и четверо получили ранения различной степени тяжести, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.





- В 12.20 на 717 км автодороги Р-22 «Каспий» произошло столкновение автомобилей Hyundai Solaris и «ВАЗ-2112», - рассказали в Главке. - Водитель, управляя Hyundai Solaris, двигался из Волгограда в сторону Москвы, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с «ВАЗ-2112», который двигался навстречу.





В результате аварии на месте погиб водитель «ВАЗа». Водитель иномарки и трое его пассажиров, в том числе полуторагодовалый ребёнок, доставлены в больницу.





На месте происшествия работает оперативно-следственная группа и экипажи Госавтоинспекции.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области