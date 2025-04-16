Расследования

В Волгоградской области селянина обвиняют в убийстве бруском и ножом

Расследования 16.04.2025 12:11
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16.04.2025 12:11


По обвинению в убийстве в Волгоградской области перед судом предстанет житель станицы Добринка Урюпинского района. Как сообщили V102.RU в СУ СКР по региону, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, в ночь на 3 февраля мужчина убил деревянным брусом и кухонным ножом своего приятеля, с которым распивал спиртное. Обвиняемый ударил компаньона брусом несколько раз по голове, а потом два раза вонзил ему нож в сердце.

Причиной убийства стал внезапно вспыхнувший конфликт. Селянин полностью признал свою вину. 

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