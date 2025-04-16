SuperJob: треть волгоградских медиков довольны своей зарплатой

Экономика 16.04.2025 09:33
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16.04.2025 09:33
Аналитики SuperJob выяснили степень удовлетворенности зарплатами экономически активного населения Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», больше всего довольных получкой оказалось среди программистов — 39%. Доход устраивает также каждого третьего инженера-проектировщика.
На третьем месте — представители среднего и высшего менеджмента. Три из 10 топ-менеджеров и руководителей отделов довольны своими доходами.
В топ-5 профессий, представители которых наиболее удовлетворены заработком, также вошли медицинские работники (30%) и квалифицированные рабочие (26%).
Реже всего о том, что довольны зарплатой, сообщают менеджеры по рекламе (только 7%). Удовлетворен своим заработком только каждый десятый секретарь и офис-менеджер, а также каждый девятый менеджер по работе с клиентами.
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