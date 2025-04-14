Бастрыкин поручил возбудить дело по факту нападения кавказца на посетителя кафе





Александр Бастрыкин дал поручение о возбуждении уголовного дела по факту избиения кавказцем посетителя кафе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональное управление СК, председатель СК также дал поручение представить доклад по итогам проверки.

Как ранее сообщалось информагентством, в сети появились кадры видеонаблюдения в заведении общепита на улице Ткачева, которые зафиксировали конфликт между двумя посетителями кафе. В ходе ссоры один из них сначала замахнулся ножом на сидящего мужчину, после чего нанес несколько ударов по голове и телу. Однако и этого агрессивному мужчине показалось мало и он разбил телефон избитого волгоградца. 54-летний пострадавший с травмами обратился в больницу.

- По данному факту органами внутренних дел проводится проверка, следственные органы СК России по Волгоградской области ходатайствуют перед прокурором о передаче материалов в свое производство, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Скриншот: Жесть Волгограда / t.me