В Волгограде задержали двух пассажиров автобуса за избиение студента

Видео ГУ МВД по Волгоградской области t.me
Расследования 12.04.2025 14:25
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12.04.2025 14:25
Видео ГУ МВД по Волгоградской области t.me
Волгоградские полицейские нашли двоих молодых людей, которые избили пассажира автобуса. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, конфликт произошел вечером 8 апреля в Советском районе. После этого трое парней вышли на остановке, где между ними произошла драка. В итоге 18-летний студент колледжа получил травму головы. Хулиганы скрылись, но вскоре их личности были установлены. Ими оказались двое молодых людей 20 и 18 лет. Они привлечены к административной ответственности в виде 5 суток ареста.
Один из задержанных оправдывался, что зачинщиком конфликта якобы был сам потерпевший, которому не понравилось, что ему предложили чипсы. Другой признался, что «слегка приложил» парня, которого якобы пытался оттащить от своего товарища.При поступлении медицинской документации о степени тяжести полученного потерпевшим вреда здоровью будет принято процессуальное решение, добавили в главке.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области t.me
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