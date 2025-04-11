Жители улицы Качалова в Краснооктябрьском районе Волгограда просят городские власти оградить их от лихачей, которые создают на узкой дороге опасные ситуации, «гоняют, как не в себя» и портят имущество.

- Очередное ДТП у нас произошло 10 апреля. Водитель автомобиля промчался на скорости, повредил припаркованную машину соседа и умчался вдаль. Такое здесь регулярно происходит. Управы на таких гонщиков никакой нет. Обращались в районную и городскую администрации, чтобы нам установили ограничения скорости. Районные власти нас поддерживают, а в городе - нет. В последнем ответе написали, что это нецелесообразно, так как на нашей улице никого пока не сбили, - рассказали ИА «Высота 102» местные жители.





В сентябре 2024 года КАМАЗ, груженный бетонными плитами, на улице Качалова едва не протаранил дом. Однако большегруз оборвал электрические провода и кабель связи. Такие аварии здесь случаются регулярно - то в дом въедут, то чью-то машину заденут, то провода порвут. Все это, по словам жителей, происходит из-за того, что водители гоняют по узкой дороге и не соблюдают скоростной режим.

- Мы между собой уже называем нашу улицу 4-ой Продольной. Она идет параллельно Второй продольной и водители этим пользуются, объезжая магистраль в час-пик. После ремонта дороги на Качалова движение здесь резко оживилось. Первыми этот путь опробовали таксисты и понеслось. Раньше здесь была непроходимая грязь, с колясками невозможно было пройти. Сделали дорогу и появилась другая проблема - гонщики, - говорят волгоградцы. - Ежедневно по 500 - 1000 машин проезжает. К сожалению, закрыть улицу нельзя, но можно же скорость контролировать. Или будут ждать, когда кого-нибудь собьют?

На коллективное обращение жителей в администрацию Волгограда по вопросу установки дорожного знака 3.2 «Движение запрещено», устройства искусственной неровности и пешеходной дорожки на автомобильной дороге улицы Качалова им ответили, что в проекте организации дорожного движения этого не предусмотрено.

Установить «лежачих полицейских» также не представляется возможным, так как для этого нет оснований, предусмотренных национальным стандартом РФ по устройству искусственных неровностей.

- На автомобильной дороге улицы Качалова в границах домов №1 и №37 отсутствуют детские и юношеские учебно-воспитательные учреждения и иные места массовой концентрации пешеходов, - поясняется в ответе городской администрации. - По итогам проведенного анализа аварийности в 2023 и 2024 годах на автомобильной дороге улицы Качалова не было зафиксировано ни одного дорожно-транспортного происшествия связанного с наездом на пешеходов. Таким образом, на автомобильной дороге по улице Качалова в границах от дома №1 до дома №37 не соблюдаются условия определенные национальным стандартом для устройства искусственных неровностей.

Власти также не могут сделать пешеходную дорожку, так как такие работы являются капитальными и требуют финансирования, которого нет. Однако жителям в городской администрации пообещали в 2025 году рассмотреть возможность выделения лома асфальтобетона для того, чтобы отсыпать дорожку для пешеходов. Но это произойдет лишь в том случае, когда на складах подведомственных организаций накопится достаточное количество фрезерованного асфальтобетона.

Примерные сроки, когда это может произойти, жителям улицы не указали.

Фото и видео жителей улицы Качалова