Общество

«Надо дождаться беды?»: в Волгограде грузовик с бетонными плитами едва не протаранил дом

Общество 04.09.2024 14:25
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04.09.2024 14:25




На улице Качалова Краснооктябрьского района Волгограда сегодня, 3 сентября, КАМАЗ, груженный бетонными плитами, едва не протаранил дом. Как рассказали V102.RU горожане, очередное ДТП на этой улице случилось, когда грузовик не смог преодолеть подъем, и, сдавая задним ходом, покатился по дороге, пока не врезался в световую опору. Если бы не это препятствие, грузовик мог снести домовладение и покалечить людей, констатируют шокированные люди. Тем не менее КАМАЗ оборвал электрические провода и кабель связи, которые и по сей час висят обрывками над дорогой. 

По словам горожан, это уже далеко не первая авария на улице Качалова, движение на которой после ее ремонта несколько лет назад заметно оживилось. 

Водители в час пик объезжают участок Второй продольной до пересечения с улицей Менделеева именно по нашей улице, которая идет параллельно этой магистрали, – объясняют волгоградцы. – Камеры, установленные на частных домах, фиксируют в день до тысячи автомобилей, которые мчатся по нашей дороге, зачастую не соблюдая правил. Для такого количества транспорта наша дорога просто не предназначена!


Такая же история происходит и на расположенной недалеко от этой дороги улице Багуйская. Жители этого частного сектора уже грустно назвали переполненные транспортом дороги «Четвертой» и «Пятой» продольными. Правда, на главных магистралях города есть светофоры, переходы и другая инфраструктура. А на этой улице есть только шанс попасть под колеса. 

Как это, например, едва не произошло с одним ребенком этой зимой. Даже в темное время суток, когда количество проезжающих машин снижается, людям легче не становится - на дорогу тогда выезжают подростки на мотороллерах или мотоциклах. Обеспокоенные волгоградцы уже сразу после ремонта дороги стали бить тревогу и требовать ужесточения мер безопасности на своей улице. 

– Мы обращались и в администрацию района, и в мэрию с просьбой установить хотя бы «лежачих полицейских». Недалеко находится и школа для детей с проблемами со здоровьем, но около нее нет никаких опознавательных знаков, чтобы водители хотя бы вели себя осторожнее. Но нам отвечали, что пока нет финансирования. Когда оно будет, никто не знает, – возмущаются горожане. 

При этом люди предупреждают, что сейчас еще можно предотвратить возможную трагедию.

– Неужели надо дождаться какого-нибудь ЧП – не легче его предупредить? – недоумевают волгоградцы. 

Редакция информагентства обратилась с запросом в администрацию Волгограда с просьбой пояснить ситуацию с установкой лежачих полицейских на улице Качалова. В случае поступления ответа он будет опубликован.

Видео читателей V102.RU

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