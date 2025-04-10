



В Центральном районе Волгограда полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием пешехода и автомобиля «Лада Приора». Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный главк МВД, инцидент произошел днем 10 апреля на улице Рокоссовского.





По предварительной информации, водитель автомобиля напротив дома №42 совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. От сильного удара потерпевший перевернулся в воздухе и упал на асфальт.

В результате столкновения мужчина с места происшествия был доставлен в больницу.

На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области