Цветущие клумбы в Саратове завалило апрельским снегом





В Саратовской области после температуры воздуха +22 градуса выпал снег. Как сообщает ИА «СарИнформ», под снежным покровом оказались и цветущие деревья, и клумбы.

Издание уточняет, что снег выпал в ночь на 10 апреля в Александрово-Гайском районе Саратовской области. В связи с этим местные власти призвали жителей быть осторожнее на дорогах из-за осложнения метеоусловий.

Глава района, в свою очередь, опубликовал фотографии, на которых снегом завалило цветущие тюльпаны.

– Мороз в три градуса, а вишня вся в цвету. Не могу одобрить нашего климата, – процитировал «Вишневый сад» Чехова Сергей Зюзин.

Напомним, что в Волгоградской области кратковременный снегопад случился 8 апреля в Урюпинском районе. Здесь, правда, свойственные зиме, а не апрелю осадки напомнили о себе стремительно и за считанные минуты растаяли.

Фото: глава Александрово-Гайского района Саратовской области Сергей Зюзин