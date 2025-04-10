Федеральные новости

Цветущие клумбы в Саратове завалило апрельским снегом

Федеральные новости 10.04.2025 16:06
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10.04.2025 16:06


В Саратовской области после температуры воздуха +22 градуса выпал снег. Как сообщает ИА «СарИнформ», под снежным покровом оказались и цветущие деревья, и клумбы. 

Издание уточняет, что снег выпал в ночь на 10 апреля в Александрово-Гайском районе Саратовской области. В связи с этим местные власти призвали жителей быть осторожнее на дорогах из-за осложнения метеоусловий.

Глава района, в свою очередь, опубликовал фотографии, на которых снегом завалило цветущие тюльпаны.

– Мороз в три градуса, а вишня вся в цвету. Не могу одобрить нашего климата, – процитировал «Вишневый сад» Чехова Сергей Зюзин. 

Напомним, что в Волгоградской области кратковременный снегопад случился 8 апреля в Урюпинском районе. Здесь, правда, свойственные зиме, а не апрелю осадки напомнили о себе стремительно и за считанные минуты растаяли. 

Фото: глава Александрово-Гайского района Саратовской области Сергей Зюзин

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