Общество 09.04.2025 13:03
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09.04.2025 13:03
Накануне, 8 апреля, в Урюпинском районе Волгоградской области выпал снег. Как рассказали V102.RU местные жители, крупные снежные хлопья закружились в воздухе после того, как небо резко потемнело. Осадки, правда, продолжались недолго. И, скорее всего, были отголосками снегопада, во власти которого оказалась столица. А жители Котово зафиксировали температуру в -5 градусов утром 9 апреля. И это при том, что синоптики прогнозировали не более -4 градусов в ночь на среду.
Напомним, по данным Волгоградского ЦГМС, ночные заморозки в воздухе и на поверхности почвы в некоторых районах региона от -1 до -4 градусов сохранятся до 11 апреля. Уже в ночь на 12 апреля ,eltn ntgktt - минимальная температура воздуха ночью поднимется до нуля. В Волгограде в ближайшие дни заморозков не ожидается. А дневная температура днем в областном центре будет постепенно повышаться и достигнет 12-14 градусов тепла к выходным.
Фото Интересный Урюпинск t.me
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