Четырехзвездочный отель в центре Волгограда эвакуировали по тревоге

В Волгограде к четырехзвездочному отелю Hilton Garden Inn, расположенному около «Европы Сити Молл», 10 апреля днем съехались несколько пожарных машин. Как сообщает ИА «Высота 102», в громкоговоритель объявляются команды: «Пожарная тревога. Срочно покинуть свои места». Около гостиницы собралось несколько десятков человек, причем некоторые без верхней одежды.





Как пояснили сотрудники отеля, тревога оказалась учебной. Однако некоторым пришлось покинуть здание в легких рубашках и блузках – об отсутствии реальной опасности они узнали уже на улице.













Фото V102.RU