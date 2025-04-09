



Волгоградские следователи предъявили обвинение двоим местным жителям, устроившим пальбу у гипермаркета «Магнит» на ул. Рокоссовского. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчинам в возрасте 17 и 18 лет вменяется хулиганство.

- 17 января 2025 года злоумышленники в компании своих приятелей находились на улице Рокоссовского напротив здания сетевого магазина. Грубо нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу и противопоставляя себя ему, под громкую музыку они разъезжали по парковке гипермаркета на покупательской телеге, затем достали охолощенный пистолет и произвели из него не менее четырех выстрелов в воздух, чем напугали местных жителей, — рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Примечательно, что впоследствии хулиганы сами же и привлекли к себе внимание правоохранительных органов, разместив в интернете ролик с беспорядочной стрельбой.

Сразу после публикации вызывающее поведение молодых людей вызвало широкий общественный резонанс и обратило внимание Александра Бастрыкина. Председатель СК России распорядился забрать расследование в СК и поставил его ход на контроль в центральном аппарате.

Отметим, в настоящее время обвиняемые ознакамливаются с материалами. Уголовное дело готовится для передачи в суд. В рамках ч. 2 ст. 213 УК РФ обоим фигурантам может грозить штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, принудительные работы на срок до 5 лет либо лишение свободы на срок до 7 лет.