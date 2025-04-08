Происшествия

Лихач на тонированной «Приоре» сбил женщину на юге Волгограда

Происшествия 08.04.2025 19:15
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08.04.2025 19:15


Сегодня, 8 апреля, в Красноармейском районе Волгограда женщину-пешехода сбил лихач на тонированном автомобиле «Лада Приора». Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, момент ДТП попал на видео.



На видеокадрах видно, как черный автомобиль делает лихой поворот и сбивает женщину, которая переходит дорогу.

- Водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», напротив дома № 68 по проспекту Героев Сталинграда совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги на парковке торгового центра, - прокомментировали происшествие в Главке. 

Пострадавшую доставили в больницу. На месте происшествия работают экипажи Госавтоинспекции, следственно - оперативная группа.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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