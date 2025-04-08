До 2 лет лишения свободы грозит 42-летнему жителю Волгоградской области, который угрожал убийством своей жене и 13-летней дочери. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, злоумышленник сознался в содеянном и пояснил, что причиной агрессивного поведения стало употребление алкоголя.

Установлено, что житель одного из сел Котовского района обвинил бывшую жену в произошедшем разводе. Пьяный мужчина схватил нож и стал угрожать, что убьет ее и свою 13-летнюю дочь. Женщина испугалась и вызвала полицию.

Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством). Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения.