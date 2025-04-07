Спорт

Футболисты «Ротора» разделись после победы над «Торпедо»

Спорт 07.04.2025 14:35
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07.04.2025 14:35


Взрыв эмоций наблюдался в раздевалке «Ротора» после победы над московским «Динамо» в матче, который накануне прошел на заснеженном стадионе в столице. Как сообщает ИА «Высота 102», некоторые футболисты на сделанном общем фото скинули форму и показали внушительные бицепсы и идеальные торсы. 
Напомним, сине-голубые добыли три очка благодаря победе в поединке, закончившемся со счетом 1:0 в пользу волгоградского клуба. Викторию «Ротора» с восторгом встретили волгоградские болельщики, соскучившиеся по таким результатам  родного клуба.
Фото СК «Ротор» VK.com

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