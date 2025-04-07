В Волгограде УК устранила вечную лужу у подъезда по решению суда





УК «Ренесанс» обязали выполнить работы по обеспечению отвода атмосферных и талых вод от входа в подъезд. Как сообщили ИА «Высота 102» в областной прокуратуре, в надзорный орган с коллективной жалобой обратились жители дома №1 по ул. Ессентукская в Дзержинском районе. УК «Ренесанс» обязали выполнить работы по обеспечению отвода атмосферных и талых вод от входа в подъезд. Как сообщили ИА «Высота 102» в областной прокуратуре, в надзорный орган с коллективной жалобой обратились жители дома №1 по ул. Ессентукская в Дзержинском районе.

Выяснилось, что на протяжении нескольких лет после таяния снега или после ливня жители не могли попасть в подъезд из-за того, что около входа скапливались огромные лужи. К тому же волгоградцы опасались, что постоянная влага повлияет на прочность конструкций здания. Однако ООО «УК «Ренесанс» никаких мер для ликвидации затопов не предпринимало. Выяснилось, что на протяжении нескольких лет после таяния снега или после ливня жители не могли попасть в подъезд из-за того, что около входа скапливались огромные лужи. К тому же волгоградцы опасались, что постоянная влага повлияет на прочность конструкций здания. Однако ООО «УК «Ренесанс» никаких мер для ликвидации затопов не предпринимало.

Прокуратура Дзержинского района в интересах социально незащищенных жильцов дома обратилась в суд с иском с требованием обязать УК выполнить необходимые работы. В декабре 2024 года Ворошиловский районный суд отказал в удовлетворении иска. Прокуратура Дзержинского района в интересах социально незащищенных жильцов дома обратилась в суд с иском с требованием обязать УК выполнить необходимые работы. В декабре 2024 года Ворошиловский районный суд отказал в удовлетворении иска.

Основанием для принятия такого решения послужил тот факт, что управляющей компанией у подъезда были сооружены бетонные валики, которые должны были препятствовать проникновению воды в подъезд. Однако такие меры к реальному решению проблемы не привели. Основанием для принятия такого решения послужил тот факт, что управляющей компанией у подъезда были сооружены бетонные валики, которые должны были препятствовать проникновению воды в подъезд. Однако такие меры к реальному решению проблемы не привели.

Решение Ворошиловского суда было обжаловано. Волгоградский облсуд разделил позицию надзорного ведомства, отменив ранее постановленное по делу решение и удовлетворив иск прокурора. Решение Ворошиловского суда было обжаловано. Волгоградский облсуд разделил позицию надзорного ведомства, отменив ранее постановленное по делу решение и удовлетворив иск прокурора.

В настоящее время управляющей организацией проведены ремонтные работы и теперь жители избавлены от водных препятствий около своего дома. В настоящее время управляющей организацией проведены ремонтные работы и теперь жители избавлены от водных препятствий около своего дома.

Фото прокуратуры Волгоградской области