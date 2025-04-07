В Волгограде УК устранила вечную лужу у подъезда по решению суда

Общество 07.04.2025 15:21
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07.04.2025 15:21
УК «Ренесанс» обязали выполнить работы по обеспечению отвода атмосферных и талых вод от входа в подъезд. Как сообщили ИА «Высота 102» в областной прокуратуре, в надзорный орган с коллективной жалобой обратились жители дома №1 по ул. Ессентукская в Дзержинском районе.
Выяснилось, что на протяжении нескольких лет после таяния снега или после ливня жители не могли попасть в подъезд из-за того, что около входа скапливались огромные лужи. К тому же волгоградцы опасались, что постоянная влага повлияет на прочность конструкций здания. Однако ООО «УК «Ренесанс» никаких мер для ликвидации затопов не предпринимало.
Прокуратура Дзержинского района в интересах социально незащищенных жильцов дома обратилась в суд с иском с требованием обязать УК выполнить необходимые работы. В декабре 2024 года Ворошиловский районный суд отказал в удовлетворении иска.
Основанием для принятия такого решения послужил тот факт, что управляющей компанией у подъезда были сооружены бетонные валики, которые должны были препятствовать проникновению воды в подъезд. Однако такие меры к реальному решению проблемы не привели.
Решение Ворошиловского суда было обжаловано. Волгоградский облсуд разделил позицию надзорного ведомства, отменив ранее постановленное по делу решение и удовлетворив иск прокурора.
В настоящее время управляющей организацией проведены ремонтные работы и теперь жители избавлены от водных препятствий около своего дома.
Фото прокуратуры Волгоградской области
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