Общество 07.04.2025 15:37
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07.04.2025 15:37
Волгоградцев приглашают принять участие во всероссийском сборе фронтовых писем времен Великой Отечественной, которые будут озвучены известными актерами и станут частью новой экспозиции «Путь к Победе». Как сообщает ИА «Высота 102», проект, приуроченный к 85-летию знаменательной даты, стартовал при поддержке федерального Музея Победы и компании МТС.
Принять участие в проекте может любой желающий. Для этого до 18 апреля необходимо загрузить копию письма родственнику на фронт Великой Отечественной или от него, а также кратко рассказать его историю на странице проекта «Голоса Победы». Письма, которые станут основной видеоролика для новой экспозиции, отберёт экспертная комиссия музея.
– В этом году мы будем праздновать 80-летие Великой Победы – это особая дата для всей страны и особенно для Волгограда, героического Сталинграда, где решалась судьба будущего мира. Фронтовые письма – живая память и подлинные голоса нашей истории, наполненный надеждой и любовью. Мы приглашаем волгоградцев присоединиться к этой инициативе и передать копии семейных реликвий, чтобы они зазвучали в экспозиции Музея Победы и стали частью большого национального проекта, – отметила директор компании-организатора в Волгоградской области Наталья Сахарова.
Фото из архива V102.RU
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