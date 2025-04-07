



Волгоградский областной суд ужесточил приговор водителю «десятки», виновному в ДТП с пострадавшим пассажиром. Как сообщает ИА «Высота 102», облсуд заменил условное наказание на реальный срок по просьбе потерпевшего и прокуратуры.

Согласно материалам уголовного дела, дорожно-транспортное происшествие случилось в марте 2024 года.

– Алексей В., находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем марки «ВАЗ-21103». Двигаясь по улице Меловатской в селе Морец Еланского района, он совершил обгон неустановленного автомобиля, пересекая разделительную полосу. В процессе маневра Алексей В. допустил съезд автомобиля на левую обочину и допустил опрокидывание автомобиля в кювет, – рассказали подробности в пресс-службе областного суда.

Находившийся в салоне «десятки» пассажир в результате происшествия получил травмы, которые эксперты расценили как тяжкий вред здоровью. Сам водитель вину свою признал в полном объеме.

Несмотря же на тяжесть травм пострадавшего и тот факт, что водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии, районный Еланский районный суд приговорил его лишь к 3 годам 1 месяцу условно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Также осужденный должен был выплатить пострадавшего 300 тысяч рублей.

Сегодня в Волгоградском областном суде состоялось рассмотрение жалобы на решение райсуда пострадавшего и прокурора.

– Изучив материалы дела, выслушав участников процесса, областной суд изменил приговор Еланского районного суда, исключив из приговора ссылку на применение ст. 73 УК РФ, определив местом отбытия наказания колонию-поселение, а также увеличив размер компенсации морального вреда в пользу потерпевшего до 600 000 рублей. Приговор вступил в законную силу, – сообщили в пресс-службе.