



В Волгограде скончался Эдгард Давидович Богуславский. Эту печальную новость сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской областной думе.

В регпарламенте первого созыва Эдгард Богуславский занимал пост заместителя председателя областной думы.

- Ушел из жизни замечательный человек, опытный профессионал, талантливый руководитель, стоявший у истоков волгоградского парламентаризма и внесший достойный вклад в законотворческую деятельность региона. Светлая память об Эдгарде Давидовиче Богуславском навсегда сохранится в наших сердцах, - говорится в некрологе.

Эдгард Богуславский был избран депутатом в декабре 1993 года, он отработал пятилетний срок в регпарламенте. На момент избрания депутатом был главным энергетиком «Химпрома».