Волгоградский детский омбудсмен Евгений Ковшиков досрочно покидает пост

Общество 07.04.2025 19:47
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07.04.2025 19:47
Уполномоченный по правам ребенка Волгоградской области Евгений Ковшиков покидает свою должность. Как сообщает ИА «Высота 102», проект постановления о досрочном прекращении полномочий омбудсмена размещен на сайте областной думы. Как говорится в пояснительной записке, основанием для досрочной отставки Евгения Ковшикова послужило его заявление.Евгений Ковшиков был утвержден детским омбудсменом в июле 2022 года. Он сменил на этом посту Нину Болдыреву, чьим заместителем он был.
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