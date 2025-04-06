Спорт

Волгоградский «Ротор» 6 апреля в гостях сыграет с «Торпедо»

Спорт 06.04.2025 06:05
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06.04.2025 06:05


Волгоградский «Ротор» сегодня, 6 апреля, в гостях встретится с московским «Торпедо» в 27-м туре Первой лиги. Начало матча на «Арене Химки» в 17-00 ч., сообщает V102.RU.

Подопечные Дениса Бояринцева пока не знают побед в весенней части сезона. После трех ничьих подряд в марте сине-голубые потерпели два поражения - от «СКА-Хабаровск» на выезде (0:1) и столичной «Родины» (0:1) в прошлом туре на «Волгоград Арене». Также вызывает вопросы и игра волгоградцев в атаке в последнее время. Если в поединке на Дальнем Востоке «Ротор» почти час действовал в меньшинстве после удаления защитника и капитана Алексея Шумских, то в матче с московским клубом качество футбола в исполнении хозяев настолько разочаровало болельщиков, что те проводили футболистов в раздевалку по окончании встречи возмущенным гулом. И Бояринцев на пресс-конференции был очень недоволен игрой своих подопечных. 

Тем не менее, даже затянувшийся отрезок без побед до сих не сместил «Ротор» с середины таблицы - сине-голубые на данный момент расположились на десятом месте с 33 очками. Нет сомнений, что и футболисты, и тренерский штаб «Ротора» надеются прервать неудачную серию уже в самое ближайшее время. При этом соперник в 27-м туре у волгоградцев будет сильный.

Московское «Торпедо» является одним из главных претендентов на выход в РПЛ - черно-белые идут на второй строчке, имея в активе 51 балл. Правда, после успешно проведенного летне-осеннего отрезка сезона команда Олега Кононова весной также немного сбавила обороты. «Автозаводцы» на старте второй части первенства уступили новороссийскому «Черноморцу» (0:2), сыграли вничью с борющейся за выживание «Уфой» (0:0), обыграли «Нефтехимик» (1:0) и разошлись миром с «Родиной» (0:0). И в прошлом туре «Торпедо» в гостях снова победило - был повержен тульский «Арсенал» (1:0).

Не самая яркая игра в атаке в исполнении черно-белых может стать ключом к набору очков для «Ротора» сегодня. Сине-голубые в нынешнем сезоне уже не раз удерживали свои ворота на замке в противостояниях с лидерами и фаворитами турнира. К слову, в первом круге на «Волгоград Арене» тогдашние хозяева сыграли вничью с «Торпедо», уступая по ходу встречи - 1:1. На гол бывшего игрока «Ротора» Игоря Горбунова во втором тайме результативным выстрелом ответил Евгений Болотов.

Сегодняшний матч для Дениса Бояринцева наверняка будет особенным - именно в «Торпедо» наставник сине-голубых завершил игровую карьеру в 2014-м году и начал тренерский путь в молодежном составе черно-белых. 

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев 

Фото Геннадия Гуляева (архив)


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