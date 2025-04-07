Экономика

Волгоградцам дали неделю для обмена монет на бумажные деньги

Экономика 07.04.2025 14:46
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07.04.2025 14:46


Банк России 7 апреля объявил о старте «Монетной недели», в ходе которой жители Волгоградской области смогут обменять скопившуюся в кошельках мелочь на бумажные деньги. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Банка России, акция продлится до 19 апреля по всей стране.

Уточняется, что обменять монеты на банкноты можно не только в кредитных организациях, но и в сетевых магазинах.

Кроме того, в отделениях банков есть возможность зачислить сумму на свой счет, – говорится в официальном сообщении Банка России.

Здесь также сообщают, что количество участников акции в 2025 году увеличилось в пять раз. Уточнять адреса банков и магазинов, куда можно нести мелочь, предлагают на сайте монетнаянеделя.рф.

Однако, сообщает ИА «Высота 102» в середине дня 7 апреля сервис оказался недоступен для россиян.

В 2024 россияне вернули в оборот 75 млн монет на 320 млн рублей. Вес собранной мелочи составил 336 тонн – более пяти железнодорожных вагонов.

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