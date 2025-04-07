В центре Волгограда для туристов установят 60 туалетных кабинок

В Волгограде власти в преддверии майских праздников задумались об удобстве туристов и, как сообщает ИА «Высота 102», в частности – об уличных туалетах. Ровно 60 пластиковых туалетных модулей планируют установить в Центральном районе в начале мая. На эти цели МБУ «Волгоградзеленхоз» готово потратить 1,7 млн рублей.

Напомним, что на нехватку уличных туалетов жители Волгограда обращали внимание чиновников неоднократно. Туалетные модули в центре города можно встретить лишь в парках и скверах. Однако вдоль проспекта Ленина, где немало не только горожан, но и туристов, общественных туалетов нет совсем. Исправит ситуацию накануне 9 Мая, судя по всему, контракт на оказание услуг по содержанию мобильных туалетных модулей.

Согласно проекту договора, 60 кабинок будут установлены всего лишь на семь дней – до 10 мая 2025 года. Места для их размещения «Волгоградзеленхоз» укажет уже по факту заключения договора.

В настоящее время, сообщает ИА «Высота 102», на сайте государственных закупок идет сбор заявок от потенциальных подрядчиков.