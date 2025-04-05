Спорт

«Спартак-Волгоград» вышел в полуфинал чемпионата России по водному поло

Спорт 05.04.2025 18:40
0
05.04.2025 18:40


Ватерполисты волгоградского «Спартака» во втором матче 1/4 финала чемпионата России дома обыграли подмосковный «Штурм-2002» со счетом 17:9 и выиграли в серии со счетом 2:0, сообщает V102.RU.

Напомним, на прошлой неделе в подмосковной Рузе «Спартак» победил «штурмовиков» со счетом 10:6 и сделал весомую заявку на проход дальше. Красно-белым, занявшим третье место по итогам регулярного сезона, в ответном поединке надо было закрепить успех повторной викторией, с чем подопечные Владимира Карабутова успешно справились. 

В первой половине стартового периода отчетного противостояния волгоградцы отличились дважды подряд - результативные броски оказались в активе Михаила Иванкова и его тезки Рудая. Гости вскоре отыграли один мяч, но затем дважды Тимур Шайхутдинов и Кирилл Носаев к перерыву довели преимущество спартаковцев до крупного - 5:1. Следующие две четверти завершились с одинаковым счетом в пользу хозяев - 5:2, а общий результат к заключительной восьмиминутке был разгромным - 15:5.

Интрига о победителе к этому времени фактически умерла, поэтому в последнем периоде волгоградские ватерполисты немного расслабились и проиграли отрезок - 2:4. Точными попаданиями в составе действующих вице-чемпионов России отметились Кирилл Носаев и Дмитрий Савченко. Окончательный счет матча - 17:9 в пользу «Спартака», который благодаря данной виктории победил в серии до двух выигрышей и продолжил борьбу за медали национального чемпионата.

В полуфинале Суперлиги «Спартак-Волгоград» встретится с более серьезным соперником - астраханским «Динамо», которое в регулярном сезоне заняло вторую позицию. Полуфинальная серия продлится уже до трех побед. Первые матчи состоятся в астраханском бассейне 11 и 12 апреля. 

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев 

Фото V102.RU (архив)

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
05.04.2025 15:20
Спорт 05.04.2025 15:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.04.2025 22:04
Спорт 04.04.2025 22:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.04.2025 12:49
Спорт 04.04.2025 12:49
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.04.2025 16:59
Спорт 03.04.2025 16:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.04.2025 06:30
Спорт 02.04.2025 06:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.04.2025 21:06
Спорт 01.04.2025 21:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.03.2025 20:26
Спорт 31.03.2025 20:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.03.2025 17:53
Спорт 31.03.2025 17:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.03.2025 07:57
Спорт 31.03.2025 07:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.03.2025 17:57
Спорт 30.03.2025 17:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.03.2025 11:21
Спорт 30.03.2025 11:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.03.2025 21:36
Спорт 29.03.2025 21:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.03.2025 19:28
Спорт 29.03.2025 19:28
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.03.2025 06:33
Спорт 29.03.2025 06:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.03.2025 20:31
Спорт 27.03.2025 20:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:40
ЦПКиО Волгограда засадят «висячими» садами и цветамиСмотреть фотографии
20:01
В Волжском приостановили работу парома из-за малого уровня воды в АхтубеСмотреть фотографии
19:23
В Волгограде сотрудница полиции спасла хищную пустельгуСмотреть фотографииCмотреть видео
18:40
«Спартак-Волгоград» вышел в полуфинал чемпионата России по водному полоСмотреть фотографии
18:00
«В этом металле я ощущаю тепло рук»: дочь художника – об истории знаменитой телефонной стены в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:22
В Волгограде ввели желтый уровень опасности из-за сильного ветраСмотреть фотографии
16:40
В Волгоградской области прошел тестовый запуск дачных маршрутовСмотреть фотографии
15:50
В аэропорту Волгограда птицы задержали рейс в Санкт-ПетербургСмотреть фотографии
15:20
Названы призеры первого гандбольного турнира памяти легендарного Константина ГалузоСмотреть фотографии
14:38
«Ситуация далека от идеала»: волгоградский географ рассказал о последствиях низкого паводкаСмотреть фотографии
13:55
Бочаров поручил оформить в региональную собственность памятник Ленину в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
13:37
Волгоградцам рассказали, какие льготы положены предпенсионерамСмотреть фотографии
13:02
В Волгограде после недели поисков нашли живым пропавшего мужчинуСмотреть фотографии
12:57
Волгоградцам рассказали, где заработать 350 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде стартовал громкий судебный процесс над «канализационным» аферистомСмотреть фотографии
12:31
В Волгограде из-за смерти рэпера Паши Техника отменен концертСмотреть фотографии
12:16
Волгоградцам напомнили о правилах выгула и погребения животныхСмотреть фотографии
11:48
Губернатор Бочаров оценил ход работ у подножия Мамаева курганаСмотреть фотографии
11:34
В Волгограде приступили к демонтажу асфальта на площади Павших борцовСмотреть фотографииCмотреть видео
11:16
В Волгограде иномарка снесла на зебре пешеходаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:34
«Академию спорта Динамо» открыли в ДонецкеСмотреть фотографии
10:05
Камеры засняли момент страшного ДТП с Renault и мотоциклом в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:02
«Сидеть меньше»: осужденному экс-главе Котово Сергею Лесниченко скостили срокСмотреть фотографии
08:31
ЦБ к концу 2025 года обновит купюру номиналом 500 рублейСмотреть фотографии
08:00
«Это будет грандиозно»: юные преемники ансамбля Александрова споют о Победе в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:27
Дождливые выходные пообещали синоптики в Волгоградской областиСмотреть фотографии
22:04
«Если помнят «Аквариус», все было не зря»: в Волгограде стартовал детский турнир на кубок легендарной командыСмотреть фотографии
21:26
Грозовые выходные ждут жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:55
В птичьем приюте в Волгограде спасают двух прилипших к смоле воронСмотреть фотографии
20:15
В Волгограде подростки закидали камнями новый трамвайСмотреть фотографииCмотреть видео
 