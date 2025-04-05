«Спартак-Волгоград» вышел в полуфинал чемпионата России по водному поло





Ватерполисты волгоградского «Спартака» во втором матче 1/4 финала чемпионата России дома обыграли подмосковный «Штурм-2002» со счетом 17:9 и выиграли в серии со счетом 2:0, сообщает V102.RU.

Напомним, на прошлой неделе в подмосковной Рузе «Спартак» победил «штурмовиков» со счетом 10:6 и сделал весомую заявку на проход дальше. Красно-белым, занявшим третье место по итогам регулярного сезона, в ответном поединке надо было закрепить успех повторной викторией, с чем подопечные Владимира Карабутова успешно справились.

В первой половине стартового периода отчетного противостояния волгоградцы отличились дважды подряд - результативные броски оказались в активе Михаила Иванкова и его тезки Рудая. Гости вскоре отыграли один мяч, но затем дважды Тимур Шайхутдинов и Кирилл Носаев к перерыву довели преимущество спартаковцев до крупного - 5:1. Следующие две четверти завершились с одинаковым счетом в пользу хозяев - 5:2, а общий результат к заключительной восьмиминутке был разгромным - 15:5.

Интрига о победителе к этому времени фактически умерла, поэтому в последнем периоде волгоградские ватерполисты немного расслабились и проиграли отрезок - 2:4. Точными попаданиями в составе действующих вице-чемпионов России отметились Кирилл Носаев и Дмитрий Савченко. Окончательный счет матча - 17:9 в пользу «Спартака», который благодаря данной виктории победил в серии до двух выигрышей и продолжил борьбу за медали национального чемпионата.

В полуфинале Суперлиги «Спартак-Волгоград» встретится с более серьезным соперником - астраханским «Динамо», которое в регулярном сезоне заняло вторую позицию. Полуфинальная серия продлится уже до трех побед. Первые матчи состоятся в астраханском бассейне 11 и 12 апреля.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев