Рост просроченных кредитов зафиксирован в Волгоградской области





Волгоградская область заняла 67-е место в рейтинге регионов по просроченной кредитной задолженности на 1 марта 2025 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА Рейтинг, годом ранее он находился на 69-м месте. Волгоградская область заняла 67-е место в рейтинге регионов по просроченной кредитной задолженности на 1 марта 2025 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА Рейтинг, годом ранее он находился на 69-м месте.

В этом году доля просроченной задолженности населения региона составила 4,88%, а в 2024 году она была ниже – 4,2%. За год она выросла на 0,68 процентных пункта. Ссудная задолженность на численность экономически активного населения Волгоградской области составила в 2025 году 310 тысячи рублей, а в прошлом году было 312 тысяч. Однако в предыдущем периоде объем просроченной задолженности сократился по сравнению с 2023 годом на 1,3 п.п., тогда как в этом году он показал небольшой рост. В этом году доля просроченной задолженности населения региона составила 4,88%, а в 2024 году она была ниже – 4,2%. За год она выросла на 0,68 процентных пункта. Ссудная задолженность на численность экономически активного населения Волгоградской области составила в 2025 году 310 тысячи рублей, а в прошлом году было 312 тысяч. Однако в предыдущем периоде объем просроченной задолженности сократился по сравнению с 2023 годом на 1,3 п.п., тогда как в этом году он показал небольшой рост.

Согласно рейтинга, самыми дисциплинированные заемщики проживают в Севастополе, в Крыму и в Бурятии. Только в этих трех регионах объем просроченной задолженности по кредитам показал отрицательную динамику. Хуже всего ситуация в республиках Северного Кавказа. Например, в Ингушетии почти 1/5 населения региона испытывает трудности при оплате кредитов. Рост неплатежеспособных заемщиков за год здесь составил почти 10 процентных пункта. Согласно рейтинга, самыми дисциплинированные заемщики проживают в Севастополе, в Крыму и в Бурятии. Только в этих трех регионах объем просроченной задолженности по кредитам показал отрицательную динамику. Хуже всего ситуация в республиках Северного Кавказа. Например, в Ингушетии почти 1/5 населения региона испытывает трудности при оплате кредитов. Рост неплатежеспособных заемщиков за год здесь составил почти 10 процентных пункта.

По результатам исследования, за последние 12 месяцев, по состоянию на 1 марта 2025 года, более 96 процентов регионов (82 из 85) характеризовались снижением платежной дисциплины населения и ростом просрочки. По результатам исследования, за последние 12 месяцев, по состоянию на 1 марта 2025 года, более 96 процентов регионов (82 из 85) характеризовались снижением платежной дисциплины населения и ростом просрочки.

Так, за последние 12 месяцев доля просроченной задолженности в рублевом кредитном портфеле выросла до 3,98 процента на 1 марта текущего года против 3,41 процента на аналогичную дату в 2024 году. При этом даже текущий уровень является достаточно низким значением и соответствует показателям 2023 года. Для сравнения, еще в 2017 году доля просрочки по кредитам физических лиц превышала восемь процентов. Так, за последние 12 месяцев доля просроченной задолженности в рублевом кредитном портфеле выросла до 3,98 процента на 1 марта текущего года против 3,41 процента на аналогичную дату в 2024 году. При этом даже текущий уровень является достаточно низким значением и соответствует показателям 2023 года. Для сравнения, еще в 2017 году доля просрочки по кредитам физических лиц превышала восемь процентов.

Эксперты ожидают, что в 2025 году темпы прироста розничного кредитования будут небольшими из-за высоких процентных ставок в экономике, тогда как объем просроченных кредитов продолжит расти. Эксперты ожидают, что в 2025 году темпы прироста розничного кредитования будут небольшими из-за высоких процентных ставок в экономике, тогда как объем просроченных кредитов продолжит расти.

Фото V102.RU (архив)