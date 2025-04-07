Федеральные новости

Более 373 тысяч публикаций и каналов удалили из Telegram по требованию РКН

Федеральные новости 07.04.2025 20:36
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07.04.2025 20:36


Более 373 тыс. публикаций и каналов было удалено из мессенджера Telegram по требованиям Роскомнадзора. Об этом  сообщили ТАСС в пресс-службе РКН, передает ИА «Высота 102».
В ведомстве также прояснили судьбу канала «ВЧК-ОГПУ», который перестал функционировать сегодня, 7 апреля. Как выяснилось, РКН неоднократно направлял в адрес администрации Telegram требования удалить конкретные материалы канала «ВЧК-ОГПУ» и сам канал в связи с публикацией в нем информации, признанной недостоверной, а также экстремистских материалов. При этом вопрос о причинах блокировки стоит направить администрации мессенджера, сообщили в пресс-службе РКН.
Ранее упоминалось, что данный канал при освещении событий о бунте заключенных в ИК-19 Суровикинского района Волгоградской области демонстрировал исламистскую символику преступников.
Фото сгенерировано ИИ

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