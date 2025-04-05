Названы призеры первого гандбольного турнира памяти легендарного Константина Галузо





В Волгограде с 1 по 4 апреля прошли первые открытые региональные соревнования по гандболу среди спортсменок 2014 года рождения и младше памяти одного из родоначальников ручного мяча в нашем регионе Константина Борисовича Галузо, сообщает ИА «Высота 102».

Напомним, первый директор областной детско-юношеской спортивной школы, открытой в 1972 году, и заслуженный работник физической культуры и спорта РФ Константин Галузо ушел из жизни 1 ноября 2024 года. В турнире памяти легендарного специалиста в ФОК имени Левона Акопяна приняли участие 12 коллективов. Волгоград был представлен тремя командами - СШ по гандболу «Динамо» и ФОК «Молодежный». Также по два коллектива приехали из Санкт-Петербурга, Краснодара и Астрахани и по одной команде из Ростова-на-Дону, Майкопа и Воронежа.

В ходе торжественной церемонии открытия с приветственным словом к спортсменкам обратилась директор СШ по гандболу «Динамо» Стелла Вартанян. По регламенту турнира коллективы были разбиты на две группы, а затем состоялся плей-офф, по итогам которого и определились чемпион и призеры соревнований.





В финале встретились воспитанницы краснодарской «Академии гандбола» и ростовской спортшколы номер 8. Юные гандболистки из столицы Кубани имели большое преимущество по ходу всего матча и закономерно довели дело до уверенной победы со счетом 18:8. Таким образом, краснодарки стали первыми победительницами турнира памяти Константина Галузо.

Тренер краснодарской команды Владимир Шевелев в комментарии корреспонденту сайта V102.RU заявил, что доволен уровнем проведенных соревнований.

- Очень здорово организован турнир, давно такого не было. Много хороших команд - тоже немаловажный фактор. Победили мы за счет того, что быстрее играли. Но на данном этапе выиграть - не главное, важно получить соревновательную практику. А у Волгограда хорошие команды играли на турнире, да и всегда были здесь сильные коллективы. Что касается города, то в Волгограде все понравилось. Уже не первый раз здесь. У меня отец на этой земле воевал, имеет медаль за оборону Сталинграда. Поэтому только хорошее впечатление о городе. Если пригласят еще раз - с удовольствием приедем, - отметил Владимир Иванович.

В поединке за третье место сыграли ФОК «Молодежный» и СШ «Динамо-1». По ходу всего матча была практически равная борьба, но в концовке гандболистки из ФОК «Молодежный» дожали землячек и праздновали победу со счетом 16:14. Непростая виктория принесла им бронзовые награды.

Тренер СШ по гандболу «Динамо» Инна Мохова подвела итоги турнира памяти Константина Галузо.

- Замечательный турнир с 12 хорошими командами. Девочки приехали, показали себя. Победил на соревнованиях сильнейший. Уровень участников равный. Возможно, выделяется только Краснодар. Думаю, что турнир будет традиционным. В этом году играл 2014-й год рождения, в следующем уже 2015-й подойдет. Побольше бы таких хороших состязаний. Рассказываем детям про историю волгоградского гандбола, приучаем изучать самостоятельно. Не все еще знают они, конечно, но со своей стороны даем нужную и полезную историческую информацию, - рассказала специалист.

По завершении соревновательной части состоялась церемония награждения победителей и призеров.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев