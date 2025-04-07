Общество

Более 8 тысяч жителей Волгоградской области получили налоговые льготы по имуществу

Общество 07.04.2025 16:59
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07.04.2025 16:59


В УФНС России по Волгоградской области подвели итоги проведенной кампании по информированию организаций и физических лиц о налоговых льготах и порядке их предоставления при налогообложении имущества за 2024 год. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в результате в 1 квартале 2025 года налоговые льготы предоставлены около 1600 юридических лиц и 8200 физических лиц. Информация на данную тематику публиковалась в региональных и местных СМИ, в региональном блоке официального сайта ФНС России, также размещалась на интернет-сайтах администраций муниципальных образований. Всего за январь-март было опубликовано порядка 500 публикаций.
Граждан проинформировали о категориях налогоплательщиков, имеющих право на льготы по имущественным налогам. Организациям рассказали о необходимости представления в инспекцию заявления на льготу с приложением подтверждающих документов компаниям, имеющим право на ее получение, по утвержденной форме (https://clck.ru/3KMwXa).
Напомним, заявление о льготе представляется физическими лицами в случае, если в течение 2024 года у таких лиц впервые возникли основания для использования льгот, а также, если  на них не распространяется беззаявительный порядок, то есть они не относятся к категории пенсионеров, предпенсионеров, инвалидов, лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, владельцев хозяйственных построек площадью не более 50 кв. метров.
Владельцы транспортных средств получили разъяснения, что льготы по транспортному налогу в Волгоградской области,  предусмотренные  законом от 11.11.2002 №750-ОД (https://clck.ru/3KMycL), предоставляются в отношении только одного транспортного средства с мощностью двигателя до 150 лошадиных для всех льготных категорий, в том числе участников СВО и членов их семей, а также до 200 лошадиных сил для многодетных семей.
Более подробную информацию о действующих в конкретном муниципальном образовании льготах по имущественным налогам физических лиц можно получить в электронном сервисе ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» (https://clck.ru/3KMynT), а также в личном кабинете (https://clck.ru/3KMyqu), перейдя в раздел «Сведения» - «Льготы».

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