«Отравление было слишком сильным»: попавший в смолу ворон умер в птичьем приюте в Волгограде

Ворон, попавший в эпоксидную смолу в Волгограде, не пережил тяжелого отравления ядовитым веществом.
- Самца спасти не удалось, много смолы попало внутрь организма. Отравление было слишком сильным, -
написала руководитель приюта Алина Ерина.
По словам Алины, две вороны, которых пытались спасти в приюте, действительно были парой. Первой попала в западню самка, а самец пытался ее спасти и тоже прилип.
- Воронушка, оставшаяся в живых, пыталась разбудить супруга! Когда я это увидела, заплакала. Она очень нежно подталкивала его клювом. Не понимая, почему он не реагирует...
– продолжила свой грустный рассказ Алина.
Выжившую ворону забрала одна из помощниц руководителя приюта Валентина Широкова. В новом доме птица начала самостоятельно кушать.
- Птицы-удивительные создания! Эмоциональные, неповторимые! И такие привычные серые вороны иногда бывают гораздо более благородными, чем некоторые люди, - констатировала Алина.
Напомним, как сообщало V102.RU,
несколько дней назад две вороны угодили в разлившуюся смолу на территории трамвайного депо в Красноармейском районе. Чтобы избавить их от липкого вещества, птицам пришлось удалить часть перьев. Волонтеры пытались их спасти, лечили сорбентами, однако выжила только одна птица.
Фото «Птичий остров» VK.com