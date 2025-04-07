Общество

«Отравление было слишком сильным»: попавший в смолу ворон умер в птичьем приюте в Волгограде

Общество 07.04.2025 20:58
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07.04.2025 20:58


Ворон, попавший в эпоксидную смолу в Волгограде, не пережил тяжелого отравления ядовитым веществом.
- Самца спасти не удалось, много смолы попало внутрь организма. Отравление было слишком сильным, - написала руководитель приюта Алина Ерина.
По словам Алины, две вороны, которых пытались спасти в приюте, действительно были парой. Первой попала в западню самка, а самец пытался ее спасти и тоже прилип.
- Воронушка, оставшаяся в живых, пыталась разбудить супруга! Когда я это увидела, заплакала. Она очень нежно подталкивала его клювом. Не понимая, почему он не реагирует... – продолжила свой грустный рассказ Алина.
Выжившую ворону забрала одна из помощниц руководителя приюта Валентина Широкова. В новом доме птица начала самостоятельно кушать.

- Птицы-удивительные создания! Эмоциональные, неповторимые! И такие привычные серые вороны иногда бывают гораздо более благородными, чем некоторые люди, - констатировала Алина.
Напомним, как сообщало V102.RU, несколько дней назад  две вороны угодили в разлившуюся смолу на территории трамвайного депо в Красноармейском районе. Чтобы избавить их от липкого вещества, птицам пришлось удалить часть перьев. Волонтеры пытались их спасти, лечили сорбентами, однако выжила только одна птица.
Фото «Птичий остров» VK.com

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