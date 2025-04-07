В ЦПКиО Волгограда высадят аллею южных платанов





В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда сотрудники парка в скором времени высадят лиственные деревья породы платан. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу парка, редкие для региона зеленые насаждения появятся на территории около аттракциона «Свадебная карусель».

Родина деревьев породы платан Юго-Запад и Центральная часть Европы. В России крупномерные растения в основном можно встретить в южных регионах, например, в знаменитом парке Краснодара.

- Зеленое насаждение имеет раскидистую крону и пальчато-лопастные листья, которые обеспечат дополнительную тень. В весенние месяцы у платана начинается активное цветение, насаждение покрывается гроздьями некрупных цветков и шарообразных шишек. Также у платана есть такая особенность, как сбрасывание зрелой коры после зимы. Это исключает накопление токсинов в деревьях и позволяет растению лучше адаптироваться в черте города, - пояснили в парке.

Ранее агрономами парка в прошлом году уже был высажен платан возле детских аттракционов. Растения адаптировались к волгоградскому климату, а также успешно перезимовали. В связи с этим было принято решение увеличить количество высадок данного вида в парке.

Фото: ЦПКиО