



В Волгограде в ночь на 9 апреля ожидается похолодание до 0 градусов. Согласно краткосрочному прогнозу Волгоградского ЦГМС, после этого дневная температура составит не более +8 градусов.

Кратковременные дожди, грозы и порывы ветра до 20 метров в секунду остудят Волгоград днем 8 апреля. Во вторник синоптики не прогнозируют выше +14 градусов в областном центре. К вечеру в этот день ожидается понижение температура до +6...+8 градусов.

Ночь на 9 апреля будет заметно холоднее – не более +2 градусов. А после прохладного дня среды столбики в ночное время покажут от +1 до +3 градусов. Днем 10 апреля ожидается +7…+9 градусов без существенных осадков.

Напомним, управление МЧС России по Волгоградской области 7 апреля предупредило жителей региона о ночных заморозках. В ночь на 8 апреля в отдельных районах столбики уличных термометров опустятся до -4 градусов. Многие волгоградцы в связи с предстоящим похолоданием опасаются гибели урожая – в Волгоградской области уже вторую неделю цветут плодовые деревья.