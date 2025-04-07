Активисты волгоградского «Движения Первых» познакомились с ведущим производством региона

3 апреля участники Совета Первых совместно с активистами «Движения Первых» Волгограда провели познавательную экскурсию на комбинат питания «Виво Маркет». Экскурсией руководил директор компании Роман Ковалёв, который подробно показал ребятам весь цикл производства — от подготовки ингредиентов до финальной упаковки.

Участники экскурсии смогли познакомиться с современными технологиями, применяемыми на производстве, стандартами качества продукции и мерами санитарно-гигиенической безопасности. Им было интересно узнать, каким образом организовано бесперебойное обеспечение тысяч школьников горячим питанием. Активисты также получили возможность задать интересующие их вопросы непосредственно руководителю компании Роману Ковалёву. В ходе беседы он поделился историей становления компании «Виво», её планами на будущее и перспективами сотрудничества с Движением Первых в рамках популяризации культуры здорового питания среди молодёжи.

— Мы гордимся возможностью показать ребятам, насколько важен каждый этап производства, начиная от выбора продуктов и заканчивая доставкой готового обеда в школу. Здоровье детей — наша главная цель, и мы рады, что можем внести вклад в формирование правильных пищевых привычек уже с детства, — отметил глава «Виво Маркет» Роман Ковалёв.

Среди почётных гостей мероприятия присутствовали Александр Воробьев, председатель Совета регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Волгоградской области, и Лидия Волкова, специалист Волгоградского регионального отделения РДДМ. Их участие свидетельствует о значимости вопросов организации качественного и сбалансированного питания для подрастающего поколения.

— Сегодняшняя экскурсия — важный шаг в направлении формирования осознанного отношения к питанию среди наших школьников. Мы благодарны «Виво Маркет» за открытость и готовность делиться своими знаниями и опытом, ведь именно такие партнерства помогают нам воспитывать здоровое поколение, — подчеркнул значимость таких мероприятий председатель Совета регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Волгоградской области Александр Воробьев. — Совет Первых выражает благодарность коллективу «Виво Маркет» за радушный прием и информативную экскурсию, которая стала важным этапом в понимании важности правильного питания для здоровья и успеха учащихся.

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