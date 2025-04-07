



Губернатор Волгоградской области подписал постановление, которым в Волгоградской области с 7 апреля увеличивается размер единовременной выплаты жителям, подписавшим контракт с Министерством обороны РФ. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», выплаты в размере 1,7 млн рублей начинают действовать в регионе с момента подписания документа.

Согласно опубликованному в открытом доступе постановлению №189 соответствующие изменения вносятся в постановление Губернатора Волгоградской области от 28 декабря 2024 г. № 224 "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины".

Губернатор Волгоградской области постановил оказать за счет средств резервного фонда Администрации Волгоградской области разовую материальную помощь:

В размере 1700000 рублей - гражданам Российской Федерации, отобранным федеральным казенным учреждением «Военный комиссариат Волгоградской области» либо расположенным на территории Волгоградской области пунктом отбора на военную службу по контракту для прохождения военной службы по контракту, заключившим не ранее 01 апреля 2025 г. с Министерством обороны Российской Федерации контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и назначенным на воинские должности в резервные подразделения, за исключением граждан, указанных в подпунктах 2-4 настоящего пункта;

Этим же постановлением уточняются выплаты для еще трех категорий граждан: