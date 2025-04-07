Общество

Подписано постановление о выплатах 1,7 млн рублей волгоградцам, заключившим контракт с Минобороны

Общество 07.04.2025 12:42
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07.04.2025 12:42


Губернатор Волгоградской области подписал постановление, которым в Волгоградской области с 7 апреля увеличивается размер единовременной выплаты жителям, подписавшим контракт с Министерством обороны РФ. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», выплаты в размере 1,7 млн рублей начинают действовать в регионе с момента подписания документа.

Согласно опубликованному в открытом доступе постановлению №189 соответствующие изменения вносятся в постановление Губернатора Волгоградской области от 28 декабря 2024 г. № 224 "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины".

Губернатор Волгоградской области постановил оказать за счет средств резервного фонда Администрации Волгоградской области разовую материальную помощь:

  • В размере 1700000 рублей - гражданам Российской Федерации, отобранным федеральным казенным учреждением «Военный комиссариат Волгоградской области» либо расположенным на территории Волгоградской области пунктом отбора на военную службу по контракту для прохождения военной службы по контракту, заключившим не ранее 01 апреля 2025 г. с Министерством обороны Российской Федерации контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и назначенным на воинские должности в резервные подразделения, за исключением граждан, указанных в подпунктах 2-4 настоящего пункта;

Этим же постановлением уточняются выплаты для еще трех категорий граждан: 

  • в размере 1000000 рублей - гражданам, заключившим не ранее 1 января 2025 г. с Министерством обороны Российской Федерации контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в период прохождения военной службы по призыву либо по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 "«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», призванным с территории Волгоградской области;  

  • в размере 400000 рублей:
    – гражданам, отобранным федеральным казенным учреждением «Военный комиссариат Волгоградской области» либо расположенным на территории Волгоградской области пунктом отбора на военную службу по контракту для прохождения военной службы по контракту, заключившим не ранее 01 апреля 2025 г. с Министерством обороны Российской Федерации контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, в том числе убывающим в воинские части по отношениям командиров воинских частей не для резервных подразделений;
    – гражданам, заключившим не ранее 01 января 2025 г. контракт о прохождении военной службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации в войсковой части 3642, расположенной на территории Волгоградской области;
    – гражданам, отобранным из числа лиц, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 5.1 статьи 34 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", федеральным казенным учреждением "Военный комиссариат Волгоградской области" либо расположенным на территории Волгоградской области пунктом отбора на военную службу по контракту для прохождения военной службы по контракту, заключившим не ранее 01 января 2025 г. с Министерством обороны Российской Федерации контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

  • в размере 100000 рублей:
    – гражданам, призванным на территории Волгоградской области на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации";
    – гражданам, отобранным федеральным казенным учреждением "Военный комиссариат Волгоградской области" и заключившим не ранее 01 января 2025 г. контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, на срок не менее одного года.
Постановление опубликовано на сайте администрации. 

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