Гандболисты «Каустика» в Краснодаре потерпели седьмое поражение подряд





Гандболисты волгоградского «Каустика» накануне, 30 марта, в гостях уступили краснодарскому «СКИФу» со счетом 33:34 в своем последнем матче предварительного этапа мужской Суперлиги, сообщает V102.RU.

К заключительной встрече квалификации чемпионата страны «Каустик» подошел на последнем, 11-м месте и всего с одной победой в активе за весь сезон Суперлиги. Кроме того, до отчетного поединка подопечные Дмитрия Бочарникова уступили шесть раз подряд. Соперник «химиков» в то же время имел более благоприятное турнирное положение - «СКИФ» располагался на седьмой строчке.

В начале матча в Краснодаре счет открыли гости - отличился Семен Арзамасов. В стартовой 10-минутке гости неоднократно выходили вперед, а хозяева отыгрывались, пока Никита Филев своим попаданием не увеличил отрыв «Каустика» до двух мячей. В дальнейшем равная борьба на площадке продолжилась. Только в заключительном отрезке тайма краснодарские гандболисты захватили инициативу и выиграли пятиминутку со счетом 5:1, что позволило «СКИФу» уйти на перерыв с комфортным отрывом - 20:15.

Начало второй половины также осталось за краснодарскими спортсменами, которые чувствовали себя весьма уверенно в родных стенах, постепенно наращивая преимущество. Но «Каустику» все-таки на определенном этапе удалось выровнять ход непростой игры. На 48-й минуте после двух точных бросков подряд опытного Сергея Косенкова гости приблизились к соперникам на расстояние в два мяча. До самого конца встречи интрига была жива. На заключительной минуте капитан волгоградской дружины Никита Ларин с семиметрового штрафного броска сократил отставание до минимума, но последнего и спасительного мяча в исполнении «химиков» так и не последовало - «СКИФ» одержал минимальную победу со счетом 34:33.

Таким образом, «Каустик» потерпел седьмое поражение подряд в Суперлиге и занял последнее, 11-е место с двумя очками в активе по итогам предварительного этапа. Теперь волгоградская команда выступит в утешительном турнире за 9-11 места, где соперниками нашего коллектива станут «СГАУ-Саратов» и уфимский «Акбузат». А затем «Каустику» предстоит сыграть в стыковых матчах за сохранение места в Суперлиге на следующий сезон.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев